Ургант поделился впечатлениями от «Чернобыля»

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Российский телеведущий Иван Ургант рассказал о впечатлениях от просмотра сериала HBO «Чернобыль». Об этом пишет сайт kp.ru.

По мнению Урганта, такой сериал должны были снять в России.

«Там такая степень подробностей, я с таким уважением отнесся к работе создателей этого сериала», — сказал Ургант.

Он добавил, что увидел свою страну такой, какой он ее помнит. Ургант заметил, что сериал должно посмотреть как можно больше людей.

Ранее телеведущий Владимир Познер поделился впечатлениями от обсуждаемых сериалов «Чернобыль», «Игра престолов» и «Карточный домик».