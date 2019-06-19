После скандала на «Голосе» дочь Алсу выпустила песню с Ержаном Максимом

После скандала с накруткой голосов за дочь Алсу на шоу «Голос. Дети» Микелла Абрамова выпустила песню «Эта любовь». Об этом она написала на своей странице в инстаграме.

Отмечается, что она записала песню «Эта любовь» с Ержаном Максимом, который тоже участвовал в детском «Голосе».

«Ура!! Наконец-то состоялся релиз нашего с Максимом дуэта #ЭтаЛюбовь», — говорится в посте.

Ранее дочь певицы Алсу спела дуэтом с победившей в первом сезоне шоу «Голос» Диной Гариповой.