Домодедово вступило в полемику с Киркоровым: ЧП при посадке не было

Аэропорт Домодедово опроверг информацию о ЧП при приземлении самолета, в котором летел Филипп Киркоров с детьми, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Информация о ЧП при приземлении рейса из Варны недостоверная», — сообщили в аэропорту.

По данным пресс-службы, и посадка самолета проходили в штатном режиме.

Ранее Филипп Киркоров поблагодарил пилотов и «силы небесные» за благополучное приземление самолета в Домодедово.

Сообщалось, что самолет с Филиппом Киркоровым и его детьми попал в ЧП при посадке.