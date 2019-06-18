Домодедово вступило в полемику с Киркоровым: ЧП при посадке не было
Аэропорт Домодедово опроверг информацию о ЧП при приземлении самолета, в котором летел Филипп Киркоров с детьми, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Информация о ЧП при приземлении рейса из Варны недостоверная», — сообщили в аэропорту.
По данным пресс-службы, и посадка самолета проходили в штатном режиме.
Ранее Филипп Киркоров поблагодарил пилотов и «силы небесные» за благополучное приземление самолета в Домодедово.
Сообщалось, что самолет с Филиппом Киркоровым и его детьми попал в ЧП при посадке.