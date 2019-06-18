Появились подробности избиения директора Фонда кино в Москве

Исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов рассказал подробности нападения на него. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По его словам, нападавшие повалили его на землю двумя ударами.

Однако, уточнил директор, дальше злоумышленники бить его не стали, а только сфотографировали и убежали.

Он также добавил, что в его адрес не поступало никаких угроз. Хотя он не исключил, что кто-то мог затаить на него обиду.

При этом он подчеркнул, что деньгами на работе распоряжается не он, а другие люди.

Ранее сообщалось, что Тельнова избили во дворе его дома.