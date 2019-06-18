Директора Фонда кино избили в Москве

Исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова избили в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, неизвестные напали на него около дома.

Он также добавил, что злоумышленники сняли нападение на камеру.

Тельнов подчеркнул, что ограбление не было их целью.

Ранее сообщалось, что известного телеведущего избили в Москве.