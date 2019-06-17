Родных Фриды Кало возмутила «единственная запись ее голоса»
Родственники мексиканской художницы Фриды Кало возмутились «спекуляциями» об обнаружении записи ее голоса, передает ТАСС.
Они подтвердили. что таких записей не существует.
«Насколько известно семье Кало, записей голоса Фриды нет», — сказала внучатая племянница художницы.
Ранее СМИ сообщили, что в Мексиканской Национальной библиотеке обнаружили единственную запись голоса художницы Фриды Кало.
Фрида Кало, скончавшаяся в июле 1954 года в Мехико в возрасте 47 лет, считается одной из самых знаменитых художниц Латинской Америки.