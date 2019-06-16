Назван победитель «Кинотавра»

Главный приз 30-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» получил фильм Бориса Акопова под названием «Бык». Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, решение о присуждении гран-при принимало жюри во главе с российским актером Константином Хабенским. Награждения состоялось 16 июня в Зимнем театре в Сочи.

В фильме рассказывается о преступность в 1990-е годы в России.

Ранее сообщалось, что открылся фестиваль «Кинотавр».

Фестиваль «Кинотавр» проходил в Сочи с 9 по 16 июня.