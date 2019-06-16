Познер высказался о «Чернобыле» и «Игре престолов»

Телеведущий Владимир Познер поделился впечатлениями от обсуждаемых сериалов «Чернобыль», «Игра престолов» и «Карточный домик», передают СМИ.

Комментируя успех «Чернобыля», Познер отметил, что только зрители в России и бывших странах СНГ принимают проект близко к сердцу. Он пояснил, что американский зритель не знает, что такое, «когда в Киеве под реактивным дождем люди идут на демонстрацию и не знают, что это радиоактивный дождь, а вся партийная верхушка уехала».

Кроме того, он признался, что смотрел «Игру престолов», но фильм его не «захватил».

Он добавил, что сериал хорошо сделан, однако фэнтези его не трогает.

В отношении «Карточного домика» телеведущий занял категоричную позицию, объяснив, что удовлетворен хорошей игрой Кевина Спейси, но решительно поддерживает его отстранение из-за домогательств.