Умирающий Говорухин потребовал от жены «не опускаться на дно»

Вдова Станислава Говорухина Галина Борисовна впервые рассказала о предсмертной записке, которую оставил ей муж, передает StarHit.

Она призналась, что обнаружила письмо после смерти мужа.

По ее словам, супруг мужественно боролся с раком, никогда не обсуждал близкую кончину. Она также добавила, что, если бы не письмо от мужа, она «сошла бы с ума».

В письме покойный супруг попросил ее «не опускаться на дно, а также сжечь его тело».

В возрасте 82 лет режиссер Станислав Говорухин умер в санатории «Барвиха» после тяжелой и продолжительной борьбы с болезнью.