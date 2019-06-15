Появилось видео скандальной шутки-пророчества Лолиты и Цекало
В Сети опубликовано видео фрагмента новогодней программы 1999 года, где Лолита Милявская и Александр Цекало шутят про присоединение Крыма.
На видео Цекало перечисляет, что хорошего произойдет в новом году, а Лолита есть банан и виноград.
«Украина отдаст Крым и еще будет приставать, чтоб Карпаты забрали», — говорит Цекало и отнимает у Лолиты банан.
Ранее на Украине артистам Лолите Милявской и Александру Цекало припомнили давнюю шутку-пророчество про Крым.