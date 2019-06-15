Появилось видео скандальной шутки-пророчества Лолиты и Цекало

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В Сети опубликовано видео фрагмента новогодней программы 1999 года, где Лолита Милявская и Александр Цекало шутят про присоединение Крыма.

На видео Цекало перечисляет, что хорошего произойдет в новом году, а Лолита есть банан и виноград.

«Украина отдаст Крым и еще будет приставать, чтоб Карпаты забрали», — говорит Цекало и отнимает у Лолиты банан.

Ранее на Украине артистам Лолите Милявской и Александру Цекало припомнили давнюю шутку-пророчество про Крым.