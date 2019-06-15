Лолите и Цекало припомнили шутку-пророчество про Крым

На Украине артистам Лолите Милявской и Александру Цекало припомнили давнюю шутку про Крым. Об этом в ходе Всеукраинского фестиваля блогеров заявила блогер Татьяна Микитенко, передает РИА «Новости».

Речь идет о новогодней программе 1999 года, где Цекало в шутку перечислял, что изменится в жизни россиян в наступающем году. Лолита в это время ест банан.

«Украина отдаст Крым и еще будет приставать, чтоб Карпаты забрали», — сказал тогда Цекало.

Микитенко сочла эти слова доказательством того, что Украину уже тогда «планировали распилить рано или поздно».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.