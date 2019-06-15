Названы дата и место прощания с Франко Дзеффирелли

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Мэр Флоренции Дарио Нарделла рассказал, когда пройдет прощание с известным итальянским режиссером Франко Дзеффирелли. Об этом он написал в твиттере.

По его словам, мероприятие состоится в понедельник, 17 июня, во Флоренции в Зале пятисот Палаццо Веккьо.

Он подчеркнул, что на прощание может прийти любой желающий.

«Весь мир сможет поклониться ему в его Флоренции», — добавил Нарделла.

Дзеффирелли умер в своем доме в Риме после продолжительной болезни 15 июня.

Режиссер осуществил несколько успешных киноадаптаций пьес Уильяма Шекспира. Одной из них стал «Гамлет» с Мелом Гибсоном в главной роли.

Также он был дважды номинирован на кинопремию «Оскар». Также он является обладателем премии Британской академии кино и телеискусств BAFTA и многочисленным лауреатом национальной премии.