Умер Франко Дзеффирелли

Итальянский режиссер театра и кино Франко Дзеффирелли скончался на 97 году жизни, сообщает РИА «Новости».

Дзеффирелли умер в своем доме в Риме после продолжительной болезни.

В фонде его имени информацию о похоронах пообещали сообщить позднее.

Дзеффирелли осуществил несколько успешных киноадаптаций пьес Уильяма Шекспира. Одной из них стал «Гамлет» с Мелом Гибсоном в главной роли.

Дзеффирелли был дважды номинирован на кинопремию «Оскар». Также он является обладателем премии Британской академии кино и телеискусств BAFTA и многочисленным лауреатом национальной премии.