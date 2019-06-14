На фоне скандала уволен замдиректора театра Образцова

Уволен первый замдиректора кукольного театра имени Сергея Образцова Юрий Шерлинг, сообщает MK.

Отмечается, что на это повлияло обращение артистов театра, которые рассказали о тяжелом положении СМИ и Минкульту.

Актеры пожаловались на Шерлинга, сообщив о том, что он всячески оскорблял подопечных, говорил о театре, как о «затхлом месте», предлагал коммерческие предложения.

После заявления работников приказ об увольнении подписал директор театра Владимир Бакулев, который и назначил Шерлинга на должность.