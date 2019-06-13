Найдена единственная запись голоса Фриды Кало

В Мексиканской Национальной библиотеке обнаружили единственную запись голоса художницы Фриды Кало. Об этом сообщает ТАСС.

Сотрудники учреждения предполагают, что запись сделана в 1953 или 1954 году и является частью выпуска радиопрограммы El Bachiller, посвященной мужу Кало художнику Диего Ривере.

Министр культуры Мексики Алехандры Фраусто заявил, что, если будет доказана принадлежность голоса, то это будет единственной сохранившейся записью ее голоса.

Ранее сообщалось, что неизвестная картина Фриды Кало продана на аукционе за $1,8 млн.