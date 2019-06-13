В России пригрозили уголовными делами создателям сериала «Чернобыль»

Партия «Коммунисты России» требует запретить создателям сериала «Чернобыль» въезд в Россию, сообщает агентство «Москва».

Также предлагается возбудить уголовные дела в отношении авторов «Чернобыля» по статье за публичную клевету. В партии считают, что в сериале недостоверно отражена действительность того времени.

Так, коммунистов возмутило пьянство советских людей, похороны погибших в цинковых гробах и другие.

В исполкоме партии заявили, «Россия должна дать сдачи изготовителям подобного сериала».

Там отметили, что направят обращения в Роскомнадзор и МВД.