Брайан Сингер согласился заплатить $150 тысяч обвинившему его в изнасиловании

Американский режиссер Брайан Сингер, которого обвинили в педофилии, согласился выплатить $150 тыс., чтобы закончить судебное разбирательство. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что Сезар Санчес-Гузман заявил, что во время вечеринки на яхте в 2003 году, когда ему было 17-лет, Сингер изнасиловал его.

Адвокат режиссера подчеркнул, что Сингер отвергает обвинения, но согласился выплатить указанную сумму денег, чтобы закончить дорогостоящее судебное разбирательство.

Ранее сообщалось, что после обвинений в педофилии новый фильм Сингера оказался под угрозой.