Роман Терри Пратчетта получит экранизацию
По роману Терри Пратчетта «Изумительный Морис и его ученые грызуны» снимут полнометражный мультфильм. Об этом сообщает Variety.
По данным портала, над созданием мультфильма работают Ulysses Filmproduktion и Cantilever Media.
Как отмечается, режиссером картины выступит Тоби Генкель, а сценарием займется Терри Россио.
При этом дизайном персонажей будет заниматься Картер Гудрич.
Ранее сообщалось, что вышел трейлер сериала «Благие знамения» по Терри Пратчетту.