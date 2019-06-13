Роман Терри Пратчетта получит экранизацию

По роману Терри Пратчетта «Изумительный Морис и его ученые грызуны» снимут полнометражный мультфильм. Об этом сообщает Variety.

По данным портала, над созданием мультфильма работают Ulysses Filmproduktion и Cantilever Media.

Как отмечается, режиссером картины выступит Тоби Генкель, а сценарием займется Терри Россио.

При этом дизайном персонажей будет заниматься Картер Гудрич.

Ранее сообщалось, что вышел трейлер сериала «Благие знамения» по Терри Пратчетту.