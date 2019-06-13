На Украине запретили сериал «Сваты»
Госкино Украины отказало «1+1 media» в выдаче прокатного удостоверения на показ сериала «Сваты». Об этом сообщается на сайте холдинга.
По данным холдинга, экспертный совет украинского Госкино проголосовал против показа сериала.
Как отмечается, в «1+1 media» решение совета назвали «политически мотивированным».
При этом холдинг запросил у Госкино Украины карточки экспертов с мотивами голосования.
Ранее сообщалось, что «95 квартал» решил сделать сериал «Сваты» для Румынии.