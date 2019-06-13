Названы любимые мультфильмы россиян

Жители России назвали свои любимые мультфильмы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на опрос.

По данным агентства, 65% респондентов назвали мультфильм «Ну, погоди!» своим самым любимым.

Как отмечается, второе место списка занял мультфильм «Каникулы в Простоквашино», за него проголосовали более 30% опрошенных.

При этом тройку лидеров замыкает мультик «Маша и медведь», который понравился 16% респондентов.

Ранее сообщалось, что любимого поэта россиян выявил опрос.