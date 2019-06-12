«Тамада»: Тимати высмеял L'One после ухода из Black Star

Тимати (Тимур Юнусов) в инстаграме прокомментировал уход рэпера L'One (Левана Горозия) из Black Star.

По его словам, Black Star не пытается «заткнуть рот» Горозии.

«Тем более ты тамада, рассказывай — это твой профиль», — написал Тимати в комментарии к записи L'One.

Он также добавил, что все созданные за время сотрудничества песни L'One принадлежат лейблу.

Юнусов подчеркнул, что из-за действий Горозии у него нет желания «расставаться полюбовно».

Ранее сообщалось, что L'One ушел из Black Star со скандалом.