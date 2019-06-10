Первый кадр из сериала «Локи» появился в Сети
В сети появился первый кадр из сериала «Локи» с актером Томом Хиддлстоном. Об этом сообщает Comicbook.
По данным портала, кадр из сериала показал глава Marvel Studios Кевин Файги на встрече с инвесторами.
Как отмечается, на фото Локи идет по улице на фоне кинотеатра с вывеской фильма «Челюсти».
При этом, по мнению экспертов, действие сериала происходит в разных временных линиях.
Ранее сообщалось, что загадочный тизер нового проекта Тома Хиддлстона появился в сети.