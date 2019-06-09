Отменено выступление «Машины времени» в День России

Пресс-секретарь советской и российской рок-группы «Машина времени» Антон Чернин сообщил, что музыкальный коллектив не выступит под стенами Кремля 12 июня в День России, передает РИА «Новости».

Он отметил, что выступление группы было запланировано, но его отменили.

«Машина времени» должна была выступить в День России в сборном концерте у Кремля, но нам позвонили из компании «Арс» и сказали, что выступления не будет. Нет, так нет», — заявил Чернин.

Накануне лидер «Машины времени» Андрей Макаревич на своей странице в фейсбуке в обращении к поклонникам написал, что рассчитывавшие увидеть выступление «Машины» 12 июня «не дождутся» его.

Ранее Макаревич отреагировал на критику участия его группы в патриотическом концерте у стен Кремля 12 июня.