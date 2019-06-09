«Убогими и ущербными» назвала Волочкова своих ненавистников

Российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что «убогие и ущербные» люди, которые «пищали» о радости жителей Анапы из-за отмены ее концерта, ошибались. Об этом она написала на своей странице в инстаграме.

По словам балерины, своим творчеством она безвозмездно прослужила Краснодарскому Краю 15 лет.

«Пролистайте фотки и поймете, что те убогие и ущербные люди, которые пищали о том, что Анапа будет ликовать без Волочковой — ошиблись!» — сказала Волочкова.

Она добавила, что добрые и искренние люди ей рукоплещут и радуются встречам с балериной, в отличие от «постоянно меняющихся мэров и пэров».

Ранее сообщалось, что после казуса с Волочковой в Анапе захотели отменить все бесплатные концерты.

В конце мая мэр Анапы Юрий Поляков решил отменить выступление Волочковой, потому что мероприятие собирались провести за счет бюджетных средств. Затем представитель балерины заявила, что Волочкова не собирается предъявлять претензии властям Анапы из-за сорванного выступления. Впоследствии Волочкова согласилась выступить бесплатно на открытии курортного сезона в Анапе.