Федосеева-Шукшина одним словом охарактеризовала состояние Алибасова

Супруга Бари Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина одним словом ответила на вопрос о его состоянии, передает НТВ.

«Хорошо», — тихо произнесла Федосеева-Шукшина после посещения мужа.

Ранее Федосеева-Шукшина рассказала о своем самочувствии после отравления мужа. По ее словам, она чувствует себя плохо.