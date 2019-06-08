«Перебор»: ликвидатор из Чернобыля о достоверности сериала

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Прототип одного из героев сериала «Чернобыль» генерал-майор Николай Тараканов оценил достоверность передачи событий аварии, произошедшей на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

Тараканова, который заведовал операцией по удалению высокорадиоактивных элементов из особо опасных зон атомной энергостанции, в сериале сыграл Ральф Айнесон.

По словам ликвидатора, его восхитила работа актера.

«Я даже в него влюбился. Прямо один в один генерал, даже не к чему придраться», — отметил Тараканов.

При этом ликвидатор указал и на некоторый «перебор». Так, по его словам, после катастрофы первыми к работе на АЭС приступили шахтеры, которые в сериале показаны работающими обнаженными.

Он подчеркнул, что это был сентябрь, и он не видел голых рабочих, работающих на территории станции.

Ранее сообщалось, что создатель «Чернобыля» удивлен реакцией на сериал в странах бывшего СССР.