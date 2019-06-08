Солист «На-На» отреагировал на идею о суде после отравления Алибасова
Участник группы «На-На» Владимир Политов заявил, что поддерживает предложение семьи Бари Алибасова, которая намеревается подать в суд на производителя средства для очистки труб. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, необходимо наказать производителя за то, что это средство также легко открывается, как газированные напитки, и выглядит как бутылка с соком.
Политов рассказал, что Алибасов пил средство прямо из бутылки.
Пока производитель чистящего средства не отреагировал на эти намерения.
Ранее сообщалось, что семья Алибасова подаст в суд на производителя средства для труб.
Также представители компании, выпускающей принятое Алибасовым за сок чистящее средство, дали совет ему и другим покупателям таких веществ.