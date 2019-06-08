Ликвидатор из Чернобыля обвинил HBO в искажении правды
Один из ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции Евгений Шевченко заявил, что создатели сериала HBO «Чернобыль» исказили факты. Об этом сообщает телеканал «360».
По словам ликвидатора, никто не задерживал людей в Припяти, а эвакуацию готовили с первых минут аварии.
«Цель искажения фактов заключается в том, чтобы вот эту нашу государственную конструкцию раскачать. Вот в чем эта гротескность и в чем это выбивание слезы», — сказал Шевченко.
Ранее американский сценарист Крейг Мазин заявил, что был очень удивлен реакцией на сериал «Чернобыль» в странах бывшего СССР.