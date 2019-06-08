Ликвидатор из Чернобыля обвинил HBO в искажении правды

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Один из ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции Евгений Шевченко заявил, что создатели сериала HBO «Чернобыль» исказили факты. Об этом сообщает телеканал «360».

По словам ликвидатора, никто не задерживал людей в Припяти, а эвакуацию готовили с первых минут аварии.

«Цель искажения фактов заключается в том, чтобы вот эту нашу государственную конструкцию раскачать. Вот в чем эта гротескность и в чем это выбивание слезы», — сказал Шевченко.

Ранее американский сценарист Крейг Мазин заявил, что был очень удивлен реакцией на сериал «Чернобыль» в странах бывшего СССР.