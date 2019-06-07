Турист открыл сейф, который не поддавался 40 лет

Канадский турист случайно открыл сейф, который не могли вскрыть более 40 лет, пишет Global News.

По словам 36-летнего Стивена Миллса, который приехал с семьей в музей в провинции Альберта, он просто решил попробовать комбинацию, пришедшую на ум — 20,40, 60.

В результате сейф открылся. Внутри оказались старые документы, блокнот официантки и чек.

Директор музея признался, что случай помог спасти музей от закрытия благодаря вниманию СМИ к этому событию.