Бывшая жена Малашенко обвинила Божену Рынску в краже

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Бывшая жена медиаменеджера Игоря Малашенко Елена обвинила Божену Рынску в краже ковра. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, экс-жена Малешенко написала заявление в полицию.

Как отмечается, речь идет о ковре стоимостью в 500 тысяч рублей.

При этом Елена утверждает, что ковер принадлежал ей и Малашенко.

Ранее Рынска рассказала, что ей завещал Малашенко.