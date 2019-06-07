Земфира выступила перед гостями ПМЭФ

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Рок-певица Земфира выступила в рамках ПМЭФ в Санкт-Петербурге. Об этом в инстаграме сообщила актриса Рената Литвинова.

Литвинова в соцсети показала видео с выступлением Земфиры.

Во время концерта певица исполнила композиции «Любовь как случайная смерть» и Someday.

Ранее сообщалось, что Земфира записала первую за пять лет песню.