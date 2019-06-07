Умер Доктор Джон

Американский музыкант Доктор Джон скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщает Variety.

По данным издания, певец и композитор умер в результате сердечного приступа.

Как отмечается, представители музыканта подтвердили эту информацию.

Малколм Джон Ребеннэк-младший (Доктор Джон) родился 21 ноября 1940 года. Он являлся ярким представителем джаза, блюза, психоделического рока и рок-н-ролла. Музыкант был шестикратным обладателем премии Grammy, а также был включен в Зал славы рок-н-ролла.