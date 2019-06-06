Кинокомпания сделала заявление по поводу конфликта с BadComedian

Кинокомпания Kinodanz сделала заявление по поводу разрешения экономического спора с блогером BadComedian, сообщает РИА «Новости».

В заявлении компании говорится, что разрешение спора возможно только в публичном поле, куда вынес этот спор сам блогер.

Там отметили, что BadComedian перевел экономический спор в плоскость «ущемления свободы слова», что в компании расценили как давление.

Ранее сообщалось, что каналу BadComedian грозит закрытие из-за иска в 1 млн рублей.