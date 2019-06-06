Представитель Алибасова рассказал о его состоянии

Пресс-секретарь группы «На-На» Вадим Горжанкин рассказал о состоянии продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Алибасов пробудет в медикаментозном сне до утра.

«Дальше решать будут врачи», — отметил Горжанкин.

Он также добавил, что в окружении Алибасова ничего неизвестно о том, что его якобы готовят к трахеостомии.

«Нам про это ничего не известно. Не подтверждаем эту информацию», — подчеркнул Горжанкин.

Ранее сообщалось, что Алибасову предстоит трахеостомия. Это такая операция, в ходе которой в трахею больного вводят специальную трубку, обеспечивающую поступление воздуха в дыхательные пути.