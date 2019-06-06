Экстренно госпитализирован Александр Панкратов-Черный

Кадр из видео/Instagram.com

В Москве экстренно госпитализирован российский актер Александр Панкратов-Черный, передает телеграм-канал Mash.

Сообщается, что ему стало плохо утром, 6 июня. По данным канала, Панкратов-Черный упал в обморок.

Его увезли в больницу на скорой.

Актеру 69 лет.