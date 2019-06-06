Адвокат Жорин рассказал о завещании Бари Алибасова

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Адвокат Сергей Жорин рассказал о завещании Бари Алибасова. Об этом он написал в своем твиттере.

По его словам завещание было составлено 7 лет назад.

«7 лет назад Алибасов написал завещание, в котором указал и меня», — написал Жорин.

Бари Алибасов находится в реанимации после отравления ядовитым веществом.

«Наследники взволнованы, но похоже Бари и в этот раз всех обломал», — написал Жорин.

Ранее сообщалось, что Алибасов проведет три дня на обезболивающих препаратах перед возможной операцией.