Адвокат Жорин рассказал о завещании Бари Алибасова
Адвокат Сергей Жорин рассказал о завещании Бари Алибасова. Об этом он написал в своем твиттере.
По его словам завещание было составлено 7 лет назад.
«7 лет назад Алибасов написал завещание, в котором указал и меня», — написал Жорин.
Бари Алибасов находится в реанимации после отравления ядовитым веществом.
«Наследники взволнованы, но похоже Бари и в этот раз всех обломал», — написал Жорин.
Ранее сообщалось, что Алибасов проведет три дня на обезболивающих препаратах перед возможной операцией.