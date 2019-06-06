От СК требуют проверить новый клип Шнурова и «Ленинграда»

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От Следственного комитета потребовали проверить новый клип Сергея Шнурова и группы «Ленинград» на предмет оскорбления чувств верующих. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Обращение поступило от члена общественной палаты Приморского края Сергея Мильвита.

«Кажется, свое дно Сергей Шнуров пробил. В погоне за хайпом группа «Ленинград» сделала мерзкий, кощунственный клип», — говорится в обращении в СК.

При этом в обращении нет информации о том, о каком именно клипе музыкантов идет речь.

При этом накануне, 5 июня, был презентован новый клип, в котором девушка в измененном состоянии сознания встречает «Иисуса Христа» в ночном клубе.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова из-за нового клипа коллектива «i_$uss».