От СК требуют проверить новый клип Шнурова и «Ленинграда»
От Следственного комитета потребовали проверить новый клип Сергея Шнурова и группы «Ленинград» на предмет оскорбления чувств верующих. Об этом сообщает сайт kp.ru.
Обращение поступило от члена общественной палаты Приморского края Сергея Мильвита.
«Кажется, свое дно Сергей Шнуров пробил. В погоне за хайпом группа «Ленинград» сделала мерзкий, кощунственный клип», — говорится в обращении в СК.
При этом в обращении нет информации о том, о каком именно клипе музыкантов идет речь.
При этом накануне, 5 июня, был презентован новый клип, в котором девушка в измененном состоянии сознания встречает «Иисуса Христа» в ночном клубе.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова из-за нового клипа коллектива «i_$uss».