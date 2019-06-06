Телеканал Коломойского покажет сериал «Чернобыль» на Украине
Принадлежащий украинскому олигарху Игорю Коломойскому телеканал «1+1» покажет на Украине сериал HBO «Чернобыль». Об этом говорится в сообщении на сайте канала.
При этом точная дата премьеры шоу на сайте «1+1» не указана.
«Уже совсем скоро телеканал «1+1» покажет сенсационную премьеру ― сериал «Чернобыль» об украинской трагедии, которая всколыхнула мир», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «Чернобыль» еще до завершения съемок обошел в рейтинге IMDb другой сериал HBO «Игра престолов».
Ранее сообщалось, что советский режиссер предсказал катастрофу в Чернобыле.