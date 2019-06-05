Умер Бари Алибасов

В Москве скончался известный продюсер Бари Алибасов. Об этом сообщает Mash в телеграм-канале.

Ранее представитель НИИ имени Склифосовского подтвердил, что российский продюсер Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Как отмечается, накануне Алибасов был на студии и в какой-то момент, перепутав два стакана с водой и химикатами, выпил второй.