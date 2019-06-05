Тимати показал беременный живот своей подруги
Рэпер Тимати во второй раз станет отцом. Новость о беременности своей невесты Анастасии Решетовой музыкант подтвердил у себя в инстаграме.
Тимати опубликовал несколько совместных фото с возлюбленной, на которых легко различим заметно округлившийся живот. «Команда Black Star», — кратко подписал карусель из фотографий он. «Прекрасные новости», — поздравил его в комментариях бизнесмен и певец Эмин Агаларов. «Поздравляю, братуха», — присоединился DJ Smash.
У Тимати уже подрастает 5-летняя дочь от предыдущих отношений — Алиса. С мамой Алисы Аленой Шишковой Тимати поддерживает дружеские отношения.
Ранее сообщалось, что Тимати (Тимур Юнусов) ответил на критику коллекции одежды, которую он выпустил вместе с Минобороны России.