Украинского эксперта навсегда изгнали из ток-шоу на «России 1»
Во время телепрограммы на «России 1» ведущий Евгений Попов удалил из студии украинского эксперта Всеволода Непогодина за неподобающее поведение.
Отмечается, что выпуск был посвящен обстрелу мечети «Ахать Джами» в Донецке во время мусульманского праздника Ураза-байрама. Во время прямого включения с места событий украинский эксперт Всеволод Непогодин начал говорить оскорбления с использованием нецензурной брани, а также неподобающе жестикулировать.
«…Всеволод Непогодин больше никогда не появится в программе. Он проявил неуважение к российским зрителям и жителям Донбасса», — сказала ведущая Ольга Скабеева.
Ранее сообщалось, что два политолога устроили скандал в эфире «России 1».