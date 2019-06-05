Вуди Аллен выбрал актеров для нового фильма

Стало известно, кто снимется в новой картине американского режиссера Вуди Аллена. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что фильм с рабочим названием WASP2019 будет романтической комедией. По сюжету американская пара приедет в Сан-Себастьян на кинофестиваль. Там у нее начнется роман с великолепным французским режиссером, а он влюбится в местную испанку. У истории будет романтичный и забавный конец. Съемки в Сан-Себастьяне должны начаться в июле.

Как уточняется, в ленте снимутся Кристоф Вальц («Бесславные ублюдки»), Джина Гершон («Шоугелз»), Луи Гаррель («Мечтатели») и Елена Анайя («Кожа, в которой я живу»).

Ранее сообщалось, что Аллен объединился с независимой европейской кинокомпанией Mediapro для работы над следующим фильмом.