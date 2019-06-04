Дочка Алсу застала врасплох фанатов «Голоса» новым дуэтом

Дочь певицы Алсу спела дуэтом с победившей в первом сезоне шоу «Голос» Диной Гариповой, сообщают СМИ.

Концерт прошел в рамках благотворительного концерта в Казани, организованного Алсу.

В своем инстаграме Микелла назвала выступление с Гариповой одним из самых ярких моментов ее жизни, а также поблагодарила команду организаторов.

Ранее сообщалось, что певица Алсу впервые вернулась в инстаграм впервые после скандала с накруткой голосов за ее дочь Микеллу Абрамову на шоу «Голос. Дети».