Ферги разводится

Певица Ферги и актер Джош Дюамель разводятся через два года после расставания. Об этом сообщает TMZ.

Как отмечается, пара распалась еще в 2017 году после восьми лет брака. Ферги и Дюамель поженились в 2009 году, спустя пять лет после того, как у них завязался роман. В браке у них родился сын Эксл Джек.

Однако только в пятницу, 31 мая, 44-летняя певица подала документы на развод в Калифорнии.

«С огромной любовью и уважением ранее в этом году мы решили расстаться», — говорится в распространенном ими заявлении.

Ранее сообщалось, что Ферги и Джош Дюамель объявили о разводе.