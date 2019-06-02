Создатель Call of Duty по войне в Сирии отреагировал на обвинения в русофобии

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Создатели игры «Call of Duty Modern Warfare 2019» ответили на обвинения в русофобии, которые посыпались на них после выхода трейлера, сообщает РЕН.ТВ.

Действие игры происходит в «вымышленной ближневосточной стране», в которой интернет-пользователи усмотрели Сирию.

Один из создателей Тейлор Куросаки заявил, что просто хотел показать историю, которая имеет место в современном мире. Он заявил, что сегодня между рядом стран существуют напряженности.

В то же время он добавил, что в игре «есть и хорошие, и плохие американцы, хорошие русские и плохие русские».

Большинство геймеров посчитали, что создатели кривят душей и напомнили, что в предыдущих версиях игры русских часто выставляли злодеями.