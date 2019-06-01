Джордж Мартин «испортил» финал «Игры престолов»

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Американский актер Айзек Хемпстед-Райт, известный по роли Брана Старка в «Игре престолов», рассказал, что финал шоу был согласован с автором цикла «Песнь Льда и Пламени» Джорджем Мартином. Об этом сообщает портал WhatCulture.

По его словам, создатели и шоураннеры сериала Дэвид Бениофф и Д.Б.Вайсс обсуждали с Мартином судьбу Брана. Для его героя были запланированы два сюжетных поворота — откровение Ходора и получение короны Шести Королевств. Хемпстед-Райт заметил, что нечто особенное заключается в том, что он был непосредственно вовлечен в то, как Мартин видит окончание эпопеи.

«Это был действительно хороший способ закончить [сериал]», — сказал Хемпстед-Райт.

Ранее актриса Софи Тернер, исполнявшая роль Сансы Старк в саге «Игра престолов», ответила на вопрос о возможности ее появления в спин-оффах сериала.