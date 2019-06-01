Элтон Джон раскритиковал удаление сцен c наркотиками и сексом из «Рокетмена» в России

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Британский певец и композитор Элтон Джон прокомментировал удаление ряда сцен из фильма «Рокетмен». Об этом исполнитель написал на своей странице в фейсбуке.

По его словам, он и создатели картины решительным образом выступают против удаления гей-сцен и сцен с наркотиками в выходящем в российский прокат «Рокетмене» и считают это цензурой.

«Paramount Pictures показала себя смелым и решительным партнером, позволив нам создать фильм, являющийся подлинным отражением экстраординарной жизни Элтона», — говорится в заявлении.

Подчеркивается, что решение прокатчика является «печальным отражением раскола мира», а создатели картины и Джон верят в «неведение мостов и открытый диалог» и будут продолжать стремиться к устранению преград, чтобы к людям прислушивались на равноправной основе.

Ранее Элтон Джон призвал оставить секс и наркотики в «Рокетмене».