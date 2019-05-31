Литве отказали в пересмотре результатов «Евровидения»
Организаторы Евровидения отказались пересматривать результаты Литвы после ее заявления о возможной ошибке, совершенной во время подсчетов голосов. Об этом сообщает LRT.it.
До этого литовский общественный вещатель LRT попросил Европейский вещательный союз (EBU) разъяснить ситуацию с учетом голосов Италии на «Евровидении-2019». Согласно результатам, которые были обнародованы итальянским вещателем, телезрители Италии дали представителю Литвы на один балл больше, и эта разница могла бы вывести его в финал.
Согласно заявлению EBU, изначальные баллы верны, в то время как результаты на веб-сайте RAI неточны.
Также продюсер Евровидения Йон Ола Санд добавил, что результаты песенного конкурса были получены и утверждены официальным тендерным партнером - компанией Digame.
Ранее российская певица Вика Цыганова потребовала не участвовать в «Евровидении» из-за геев.