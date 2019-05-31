Мэр Анапы отказался платить из казны за шоу Анастасии Волочковой
Глава Анапы Юрий Поляков распорядился отменить электронные торги, направленные на закупку выступления танцовщицы Анастасии Волочковой на курорте, сообщает сайт mk.ru.
Отмечается, что Волочкова должна была выступить с шоу-программой в Анапе 8 июня, в день открытия курортного сезона.
Поляков заявил, что у Анапы есть некие другие «первоочередные цели» в области культуры, на которые требуется выделить средства. Глава курорта добавил, что местные власти не будут возражать, если выступление Волочковой оплатит бизнес.
«Но расходовать на это бюджетные средства — недопустимо», — подчеркнул Поляков.
Ранее стало известно, что Волочкова использует спальню дочери для встреч.