Мэр Анапы отказался платить из казны за шоу Анастасии Волочковой

<img src="//img.gazeta.ru/files3/269/8157269/upload-RIAN_02818460.HR.ru-pic905-895x505-46111.jpg">

Глава Анапы Юрий Поляков распорядился отменить электронные торги, направленные на закупку выступления танцовщицы Анастасии Волочковой на курорте, сообщает сайт mk.ru.

Отмечается, что Волочкова должна была выступить с шоу-программой в Анапе 8 июня, в день открытия курортного сезона.

Поляков заявил, что у Анапы есть некие другие «первоочередные цели» в области культуры, на которые требуется выделить средства. Глава курорта добавил, что местные власти не будут возражать, если выступление Волочковой оплатит бизнес.

«Но расходовать на это бюджетные средства — недопустимо», — подчеркнул Поляков.

Ранее стало известно, что Волочкова использует спальню дочери для встреч.