Шварценеггер попал в «Детский сад супергероев»
Американский актер Арнольд Шварценеггер озвучит одного из персонажей в новом анимационном сериале «Детский сад супергероев», пишет Vaiety.
Шварценеггер станет голосом супергероя Арнольда Армстронга, который раньше носил имя Капитан Мужество и боролся с преступностью, а сейчас является наставником для детей детсадовского возраста, получивших суперспособности в результате таинственного взрыва.
Идея мультипликационного сериала «Детский сад супергероев» принадлежала скончавшемуся в прошлом году автору комиксов Стэну Ли. Она появилась у него, когда он спросил у Шварценеггера, какими проектами тот мечтал бы заняться.
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